Alunos das Escolas Municipais de Canela realizam homenagem em alusão ao Dia do Gari

Em uma parceria entre as Secretarias do Meio Ambiente e Urbanismo e de Educação, Esporte e Lazer de Canela, uma homenagem muito especial e merecida aconteceu nesta sexta-feira em Canela. Em alusão ao Dia do Gari, comemorado neste dia 16 de maio, alunos das Escolas Municipais prestaram homenagens aos profissionais que são responsáveis pela limpeza da cidade.

EMEI ÍTALA REIS

Na Escola Municipal de Educação Infantil Ítala Reis, no Centro, os profissionais homenageados foram recebidos com muita festa, cartazes e balões. Conforme a diretora da Escola, Silvana Cardoso, a equipe da cozinha da Escola preparou um bolo especial para agradecer pelo trabalho que realizam. “Eles cuidam da limpeza da cidade e merecem nosso carinho”, disse. O gari Sidnei Júnior, de 18 anos, ficou muito feliz com a homenagem. “É muito gratificante receber esse carinho das crianças”, destacou.

EMEI SYLVIO HOFFMANN

Na Escola Municipal de Educação Infantil Sílvio Hoffmann, no bairro Leodoro Azevedo, as crianças do pré II confeccionaram cartazes e foram para a porta da Escola receber os coletores. As crianças também agradeceram aos profissionais pela dedicação nos serviços prestados na cidade.

ESCOLA JOÃO CÔNEGO MARCHESI

Na Escola Municipal de Educação Fundamental João Cônego Marchesi, localizada no bairro Ulysses de Abreu, também teve homenagem para os profissionais. Conforme a direção, os alunos prepararam um kit de café da manhã com muitas guloseimas e entregaram para eles, em agradecimento e reconhecimento pelo importante trabalho que desempenham.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela