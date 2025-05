Com excelente público na Vila Olímpica, Gramadense estreia com empate no Gauchão Série A2

O Centro Esportivo Gramadense (CEG) fez história neste domingo (18) ao estrear no Gauchão Série A2, a Divisão de Acesso. Jogando em casa, na Vila Olímpica, o time de Gramado contou com o apoio da comunidade local, que compareceu em peso no estádio, e empatou em 0 a 0 com a tradicional equipe do Passo Fundo.

A partida marcou um momento inédito para o esporte de Gramado, sendo o primeiro jogo oficial do clube na segunda divisão do futebol gaúcho. O ponto conquistado coloca o Gramadense na sétima colocação da tabela, que conta com 15 equipes disputando a primeira fase do torneio em turno único. As oito melhores avançam para as quartas de final, e os dois finalistas garantem vaga no Gauchão de 2026.

O secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, celebrou a estreia e o apoio da torcida: “Ver a Vila Olímpica lotada para a estreia do Gramadense na Divisão de Acesso é emocionante e demonstra a paixão da nossa cidade pelo futebol. Este clube representa muito para Gramado, fomentando o esporte e unindo a nossa comunidade em torno de um objetivo comum”.

O próximo desafio do Gramadense será fora de casa, contra o Brasil de Farroupilha, no domingo (25), às 15h30min, no Estádio das Castanheiras. Já o próximo confronto em Gramado está agendado para a quarta-feira, dia 28, contra o Inter de Santa Maria.