Conferência traça metas para o Plano Municipal de Saúde de Canela

Traçar diagnósticos para a saúde do município para os próximos anos. Com este objetivo está sendo realizada na manhã deste sábado, dia 17, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação (Cidica), a 12ª Conferência Municipal de Saúde, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Canela e Conselho Municipal de Saúde.

Na abertura do evento, no início da manhã, ocorreram pronunciamentos do secretário de Gestão Pública, Ismael Viezze, representando o prefeito Gilberto Cezar, da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marta Vaccari Batista, e do secretário de Saúde, Jean Carlo Monteiro Spall. “O evento é de extrema importância para nortear as ações da saúde para os próximos anos”, ressaltou o responsável pela pasta da Saúde.

Após, tiveram palestras das técnicas do Governo do RS, Alessandra Albuquerque, assessora técnica de Atenção Especializada e Financiamento do SUS, e Ana Paula Cappellari, assessora técnica de Atenção Primária à Saúde e Assistência Farmacêutica. Entre os temas apresentados pelas profissionais: o Financiamento do SUS de Atenção Média e Alta Complexidade e o Cofinanciamento da Atenção Primária à Saúde (APS). As propostas elencadas durante a conferência irão compor o Plano Municipal de Saúde para o período 2026/2029.