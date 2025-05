Finais do futsal da 32ª Olimpec acontecem dias 21 e 22 de maio

Equipes pré-mirim, infantil e mirim entram em quadra

Na próxima semana acontecem as finais da modalidade futsal da 32ª Olimpíada Estudantil de Canela. Entram em quadra no ginásio da Escola João Alfredo Corrêa Pinto, no dia 21, as equipes pré-mirim, e, no dia 22, as infantis e mirins.

A Olimpec começou em abril. A organização do evento é da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela, com coordenação sob a responsabilidade da professora Gabriela Laidens junto aos professores de educação física das escolas.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela