Prefeito Gilberto recebe veículo conquistado para Canela junto ao Detran-RS

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, recebeu oficialmente nesta semana um veículo Fiat Grand Siena que passa a integrar a frota da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização. A conquista foi viabilizada por meio de uma doação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS), fortalecendo o compromisso da atual gestão em melhorar a estrutura de fiscalização no município.

O veículo, que pertenceu à frota do órgão estadual, chegou a Canela na última quinta-feira, dia 15, e foi recebido pelo prefeito Gilberto Cezar, junto com o secretário municipal de Trânsito, Adriel Buss, o fiscal municipal Diego Augusto Schuck e o diretor do Departamento de Fiscalização, Márcio Dias.

O prefeito Gilberto destacou a importância da conquista para ampliar as ações da fiscalização. “Estamos trabalhando para equipar cada vez mais as nossas equipes, garantindo mais presença nas ruas e organizando a cidade com responsabilidade”, afirmou o chefe do Executivo.

O secretário Adriel Buss reforçou que o setor contava até então com apenas um veículo. “A chegada deste carro é muito importante, pois irá ampliar as condições de trabalho dos fiscais, permitindo maior cobertura nas ruas de Canela”, explicou.