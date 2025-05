150 anos de história, cultura e pertencimento

20 de maio é uma data para celebrar com o coração cheio de gratidão. Neste dia, homenageamos os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul, que, em 1875, fincaram raízes em Nova Milano — hoje Farroupilha — a cerca de 85 km de Gramado.

Não demorou para que seus passos cruzassem vales e montanhas, chegando à encantadora Linha Nova, em Gramado, onde plantaram muito mais do que sementes: plantaram tradições, fé, trabalho e amor pela terra.

Da agricultura à indústria, da gastronomia à religiosidade, do empreendedorismo à cultura, a contribuição italiana moldou parte da alma gramadense. São famílias que construíram e seguem construindo essa cidade que encanta o mundo — com mãos firmes, espírito generoso e uma identidade que une passado, presente e futuro.

A Câmara Municipal de Gramado se une à comunidade italiana neste momento de reconhecimento e memória. Celebramos essa trajetória com homenagens, troféus, sessões solenes e, sobretudo, com o compromisso de manter vivas as tradições que impulsionam o desenvolvimento da nossa terra.

Grazie mille! Que os próximos séculos sejam tão férteis quanto os sonhos que aqui foram semeados.