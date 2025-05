A Administração Municipal de Gramado, por meio da Secretaria de Agricultura, informa que a ponte do Morro do Arame, trecho que liga os municípios de Gramado e Canela, passará por obras de revitalização nesta semana. Em virtude dos trabalhos, a passagem de veículos pela ponte será interrompida durante a quarta (21), quinta (22) e sexta-feira (23). A previsão é de que o trânsito seja liberado no sábado (24).