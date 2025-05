Canela e Gramado: Parada programada para melhoria no sistema de abastecimento pode interromper fornecimento de água nos dois municípios nesta quarta

Nesta quarta-feira, 21, a Corsan fará uma parada programada para melhoria no sistema de abastecimento de água dos municípios de Canela e Gramado. A partir das 4h, duas ações serão feitas pelas equipes da Companhia. Uma é a instalação dos geradores próprios de energia elétrica na área de captação no Poço da Faca. Outra é a interligação de uma tubulação de grande porte na estação de tratamento de água, que faz parte do investimento de duplicação do sistema.

Enquanto o serviço estiver sendo feito, se as condições climáticas permitirem, podem ocorrer interrupções ou oscilações no abastecimento de água em todas as localidades de ambos os municípios. A estimativa é que o restabelecimento ocorra de forma gradativa até a madrugada de quinta-feira, 22.

Para mais informações, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800 646 6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.

A Corsan está permanentemente disponível nesses canais e recomenda que a população utilize esses meios de contato com a Companhia para solicitações, pedidos de informação ou para fazer comunicados. Isso agiliza a tomada de providências e a mobilização das equipes de serviço.