Formação de professores e exibição de documentário celebram o patrimônio teatral em Canela

O Projeto “Teatro e Patrimônio – O Legado Teatral em Canela” com coordenação da pesquisadora e atriz Lisiane Berti, viabilizado pelo edital SEDAC/PNAB 31/2024 de Memória e Patrimônio iniciou sua segunda fase com duas grandes ações: Oficina Formativa para professores e visita nas Escolas Municipais Rurais para exibição do documentário “A História do Teatro em Canela.”

No último sábado, 17, a oficina gratuita para professores, prevista no projeto, aconteceu no Teatro Municipal de Canela com 22 participantes, conduzido pelo ator e dramaturgo Fábio Ferraz de Novo Hamburgo aplicando o “Uso do Teatro na Educação e a Importância do Patrimônio Cultural”. Foi um verdadeiro mergulho na cultura popular e naquilo que cada participante considera seu patrimônio. Dentre suas falas Fábio deixou uma reflexão: “A Arte muda a Educação, e a Educação muda o mundo!”.

Na última semana Lisiane Berti visitou as Escolas Municipais Santos Dumont, Balduíno Boelter e Zeferino José Lopes para exibição do documentário realizado em 2024 “A História do Teatro em Canela” viabilizado pelo edital municipal da Lei Paulo Gustavo que inspirou o projeto de 2025 que vai culminar na publicação de um livro com tiragem gratuita sobre toda a história do teatro canelense dos anos 20 a atualidade. Após a exibição ocorreu um bate papo com os alunos, e algumas perguntas norteadoras foram: “Porque acabou?”, “É muito difícil montar uma peça com muitos atores?”. E o sucesso maior foi eles conhecerem o troféu persona, que era muito disputado pelos atores amadores da cidade.

O projeto segue e, no cronograma, dia 13 de junho ocorrerá a Oficina Formativa para estudantes “Práticas Criativas: Qual é nosso Patrimônio?” com o artista visual e técnico em iluminação Anderson Zang de Novo Hamburgo. O grupo de estudantes já está sendo fechado com Secretaria de Educação do município que vai conceder transporte aos 50 alunos que participarão gratuitamente desse encontro, que serão divididos em dois grupos.

Enquanto isso, o livro que é ponto alto do projeto, segue em etapa final de escrita para posteriormente ir para a edição e publicação, com lançamento previsto para o próximo mês de outubro.

Um áudio book será disponibilizado pelo youtube, um bate papo e exibição de fotos fazem parte das próximas etapas do projeto.

“Teatro é vida! Seguimos movimentando a memória e história do teatro em Canela” comemora Lisiane Berti.