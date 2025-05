Gramado recebe palestra da Seicho-No-Ie, filosofia que já alcançou 50 milhões de pessoas online 

Na próxima quinta-feira, 22 de maio, a cidade de Gramado (RS) recebe a palestra “A alma da riqueza – Postura mental e espiritualidade alinhadas à verdadeira abundância”, promovida pela Seicho-No-Ie do Brasil. O evento será realizado às 20h, no Teatro Elizabeth Rosenfeld, na Câmara Municipal de Vereadores, com entrada gratuita e aberta ao público.

A atividade será conduzida por Antônio Fernando Barbosa Ribeiro da Silva, empresário paulista, Preletor em grau Sênior e atual Vice-Presidente da Associação da Prosperidade da Seicho-No-Ie do Brasil. Com uma trajetória que une experiência empresarial e atuação espiritual, o palestrante abordará como a verdadeira prosperidade nasce de uma mente alinhada a princípios elevados, unindo espiritualidade e ação prática no dia a dia.

Com quase 90 anos de história, a Seicho-No-Ie é uma filosofia de vida originada no Japão e presente em mais de 40 países. Sem fins lucrativos, promove o autoconhecimento, a gratidão e o reconhecimento do divino presente em cada ser humano. No Brasil, a instituição possui mais de 1.200 sedes, onde acontecem regularmente reuniões, estudos e atividades abertas à comunidade — incluindo uma sede ativa em Gramado. Seu canal no YouTube ultrapassou recentemente a marca de 50 milhões de visualizações, com conteúdos que têm impactado e transformado vidas em todo o país.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores de Gramado, Veranno Comunicação, Limasi Peças, Advogada Daniele Soligo, Casa Aroma, Kannon Confecções, Paradouro Mirador, Hod’s Congelados e Filga Empreendimentos Hoteleiros.

Não é necessário convites antecipados. Os interessados podem chegar no dia e acessar o Teatro livremente. Mais informações com Marilei, pelo WhatsApp (54) 9 9166 2076.