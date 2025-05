Ossada humana é encontrada em matagal, em Canela

Polícia Civil investiga o caso e material genético será usado para identificação da vítima

A Polícia Civil de Canela apura as circunstâncias da morte de uma pessoa cujo corpo foi encontrado em estado de ossada na manhã desta quarta-feira (2), em uma área de matagal próxima à Fazenda do Ipê, no bairro Saiqui, em Canela.

De acordo com a polícia, a ossada estava em avançado estado de decomposição, o que indica que os restos mortais estavam no local há pelo menos dois anos. A descoberta foi feita por pessoas que circulavam pela região e acionaram as autoridades.

A área foi isolada, e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foi chamado para realizar exames no local e junto à ossada. O trabalho pericial buscará identificar a causa da morte e coletar material genético para tentar descobrir a identidade da vítima.

Segundo o delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, não há prazo para a conclusão dos laudos, que serão fundamentais para o avanço da investigação. “Aguardamos o resultado das análises para seguir com as diligências”, afirmou.

O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil não descarta nenhuma linha de apuração.