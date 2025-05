Prefeitura de Canela confirma retorno da Semana do Bebê para 2026

A edição 2026 da Semana do Bebê de Canela está confirmada e começou a ser organizada oficialmente nesta segunda-feira, dia 19, em encontro entre representantes da Prefeitura Municipal e da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), que realizam o evento em parceria desde o ano 2000 no município. A reunião aconteceu na sede da Ulbra, em Canoas, com a participação do vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner.

Tradicionalmente, a coordenação da Semana do Bebê fica sob responsabilidade do vice-prefeito, fato que será mantido nesta gestão por diretriz do prefeito Gilberto Cezar. “O vice-prefeito Gilberto Tegner tem ampla experiência, especialmente com a educação e primeira infância. Acredito na sua capacidade de liderar essa importante missão com sensibilidade e responsabilidade”, destaca o prefeito.

O vice reforça que o município é precursor na realização da Semana do Bebê. “Realizar o evento mostra que Canela continua pioneira no objetivo de assegurar a proteção, a saúde e a educação de qualidade das nossas crianças”, destaca Tegner. O evento teve início com o trabalho dos professores do curso de Medicina, Odon Cavalcanti e Salvador Célia, e do radialista Pedro Dias. Será realizado novamente no próximo ano, entre o final de abril e o início de maio.

A retomada e o fortalecimento da Semana do Bebê são uma preocupação constante do prefeito Gilberto Cezar, que acompanha de perto as ações voltadas à primeira infância no município. “Investir na primeira infância é investir no futuro da nossa cidade. A Semana do Bebê é um compromisso de Canela com o cuidado, a prevenção e o desenvolvimento saudável das nossas crianças”, afirma o prefeito.

A iniciativa passou a ter o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) desde 2010, sendo seguida em mais de 600 cidades brasileiras. Também participaram da reunião ontem na sede da Ulbra Cristine Fischer, da equipe da pró-reitoria acadêmica, a coordenadora acadêmica Elisete Fugimoto, a coordenadora do curso de Fisioterapia Cristina Caberlon, a coordenadora adjunta do curso de Medicina, Lucimar Filot da Silva Brum, e os vereadores canelenses Graziela Hoffmann e Rodrigo Rodrigues.