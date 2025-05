Romarias de Caravaggio reunirão milhares de devotos em três dias de fé e devoção em Canela

Entre os dias 24 e 26 de maio, Canela vivenciará mais uma edição da tradicional Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio, promovida pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

Em sua 65ª edição, o evento se consolida como uma das maiores expressões de fé do Rio Grande do Sul, sendo o mais antigo evento de Canela, reunindo milhares de peregrinos que percorrem o trajeto da Catedral de Pedra até o Santuário, numa distância de 7km, em um profundo gesto de devoção, gratidão e esperança.

No sábado, 24 de maio, a Romaria Jovem e a Jornada Diocesana da Juventude reunirá jovens de toda a Diocese de Novo Hamburgo em um dia de espiritualidade, integração e protagonismo juvenil. Neste ano, em sintonia com o Jubileu da Igreja Católica, que celebra os 2025 anos do nascimento de Cristo, o dia será também marcado como o Jubileu dos Jovens. Canela se unirá aos jovens de todo o mundo vivendo um dia especial de fé e comunhão.

No domingo, 25, acontecerá a Romaria Motorizada e dos Ciclistas, reunindo automóveis, motos e bicicletas, que seguem em cortejo até o Santuário, onde os condutores recebem a bênção, que neste ano será em frente ao Monumento da Prece, com saída pela lateral do Centro de Eventos, garantindo melhor organização do trânsito e segurança dos participantes e a Missa Campal também será em novo horário, às 15h.

Na segunda-feira, dia de Nossa Senhora de Caravaggio, 26 de maio, a tradicional Romaria a Pé que, tradicionalmente, atrai milhares de fiéis, muitos deles descalços, carregando cruzes ou velas, com crianças vestidas de anjo, cumprindo promessas ou agradecendo por graças recebidas. O ponto alto desse dia é a chegada da Romaria quando ocorre a Missa Solene, que reúne uma multidão em frente ao Monumento da Prece, presidida pelo bispo diocesano Dom João Francisco Salm e também surpresas emocionantes preparadas pela organização do evento. Todas as romarias saem da Catedral de Pedra rumo ao Santuário, percorrendo uma distância de 7km.

“A Festa de Caravaggio, nesse ano jubilar, é uma oportunidade única para todos nós. Nela se encontram a devoção popular, a celebração dos sacramentos, a vivência comunitária da fé e a renovação da nossa esperança em Jesus” afirma o coordenador espiritual do evento Padre Diego Soares.

Além das celebrações religiosas, a estrutura do Santuário de Caravaggio de Canela acolhe os romeiros com uma programação completa, incluindo espaços de convivência, apresentações culturais e uma área gastronômica com comidas típicas, lanches, doces e bebidas quentes para aquecer os que chegam após a caminhada. As lojas de produtos religiosos também integram o ambiente de acolhida, reforçando o clima de devoção e encontro entre famílias, amigos e comunidades.

A Romaria de Caravaggio, realizada pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, com apoio da Prefeitura Municipal é, mais do que uma tradição, um momento coletivo de fé que mobiliza toda a cidade de Canela e o Estado e emociona pela intensidade dos gestos de devoção que se repetem ano após ano.