Senac Gramado oferece curso gratuito de Auxiliar de Cozinha

O Senac Gramado, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), está com inscrições abertas para 16 vagas no curso gratuito de Auxiliar de Cozinha. Para participar, é necessário atender a alguns requisitos relacionados à renda familiar, idade e escolaridade. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site até o dia 2 de junho.

Com carga horária de 240 horas, o curso prepara o aluno para atuar na cozinha profissional, ensinando a identificar e utilizar utensílios, classificar ingredientes, aplicar técnicas de pré-preparo e executar preparos culinários básicos. A formação também aborda os princípios de higiene e manipulação de alimentos, além de procedimentos de segurança no trabalho.

As aulas começam no dia 16 de junho e ocorrerão de segunda a quinta-feira, das 14h30 às 17h30.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3286-4445 ou WhatsApp (54) 98406-0785. O Senac Gramado está localizado na Rua São Pedro, 663, bairro Centro.

Sobre o Programa Senac de Gratuidade

Resultado de um protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal, ratificado pelo Decreto 6.633, de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas de baixa renda. A oferta compreende educação profissional de qualidade para que milhares de pessoas possam realizar seus estudos e ter mais oportunidade de trabalho e emprego.