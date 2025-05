Assistência Social de Canela promove Campanha do Cobertor 2025

Com a proximidade do inverno, muitas famílias em situação de vulnerabilidade social necessitam de cobertores para se proteger do frio. Pensando nisso, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação (SMADSCH), promoverá de 2 a 30 de junho a Campanha do Cobertor 2025.

Os interessados em doar cobertores e mantas em bom estado podem depositar as doações nos seguintes pontos de coleta: Prefeitura Municipal de Canela, Câmara de Vereadores, Cras, Creas e Secretaria Municipal de Assistência Social. Mais informações podem ser obtidas na SMADSCH ou pelo contato: (54) 3282-5140.

PONTOS DE COLETA

Prefeitura de Canela: Rua Dona Carlinda, 455, Centro

Câmara de Vereadores de Canela: Rua Dona Carlinda, 485, Centro

Cras Canelinha: Av. Conego João Marchesi, 420 – Bairro Canelinha

Cras Santa Marta – Rua Da República, 909 – Bairro Santa Marta

Creas: Rua Pedro Oscar Selbach, 140, Centro

Secretaria Municipal de Assistência Social – Rua Augusto Pestana, 455, Centro