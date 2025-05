Canela terá mobilização para o Dia do Desafio no Multipalco da Praça João Corrêa

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realizará uma ação de incentivo à prática de atividade física em alusão ao Dia do Desafio no próximo dia 28 de maio, das 15 às 17 horas, no Multipalco da Praça João Corrêa, no Centro da cidade. O evento “Dia do Desafio da Atividade Física: ações multidisciplinares em saúde”, tem a coordenação dos profissionais de Educação Física Alexandre Ramos Lazzarotto e Cristina Viviane Herold dos Santos e da enfermeira Silmara de Souza.

O evento tem como público-alvo toda a comunidade e contará com orientações sobre estilo de vida saudável, aula de alongamento, verificação dos sinais vitais e glicemia, além de recebimento de alimentos não perecíveis e cobertores que serão destinados à Campanha do Cobertor 2025. Haverá, ainda, posto móvel do CadÚnico e a UBS Guilherme Oscar Bauer, do bairro São Luís, marcará presença com distribuição de escovas e cremes dentais, além de esclarecer dúvidas sobre saúde bucal.

O evento conta com a parceria na organização da Academia Municipal de Saúde, Unidade Básica de Saúde do bairro Leodoro de Azevedo, alunos do curso de Nutrição da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. “Queremos desafiar a população a praticar exercício físico e a cuidar da saúde”, conclui o professor Lazarotto.

PROGRAMAÇÃO

15h

Abertura do evento com o secretário municipal de Saúde Jean Spall;

15h às 16h20

Educação Física: orientações sobre estilo de vida saudável e a importância do exercício físico na promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação. Bicicletas ergométricas estarão à disposição da população para vivências motoras. Verificação do índice de massa corporal (IMC);

Enfermagem: verificação dos sinais vitais e glicemia e testagem rápida (UBS Leodoro de Azevedo);

Nutrição: orientação nutricional (em parceria com a UCS) e pesagem bolsa família;



Das 15h às 17h

Posto móvel do CadÚnico;

Recebimento de alimentos não perecíveis e cobertores para dar início à Campanha do Cobertor 2025;

Ações sobre saúde bucal – UBS Guilherme Oscar Bauer;

Vacinação da influenza para público elencado pelo Ministério da Saúde (UBS Leodoro de Azevedo);

16h20 às 16h30

Aula de alongamento (professor Alexandre);



16h30 às 17h

Aula de ritmos (professora Cristina);

17h

Encerramento do evento.