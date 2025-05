Destaque Folha: #coragemparaempreender

Maior evento de premiação da Região, em 2025 vai ratificar quem empreende e transforma Canela

O evento mais aguardado do calendário da Folha está de volta com uma nova proposta. Em sua 13ª edição, o Destaque Folha 2025 será realizado no início do segundo semestre, reunindo os principais nomes do empreendedorismo, do serviço público e das iniciativas sociais de Canela, em uma cerimônia que celebra aqueles que transformam a cidade com coragem, trabalho e propósito.

Desde 2013, a Folha de Canela promove o Destaque Folha como forma de reconhecer os melhores do ano em diferentes segmentos — definidos por meio de consulta popular realizada no Portal da Folha. Ao longo dos anos, o evento cresceu, se consolidou e passou a abranger mais de 160 categorias, entre empresas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil.

Em 2025, o evento ganha um novo tom, com o tema #CoragemParaEmpreender, que vai além da premiação tradicional. Nesta edição, além dos eleitos pela opinião pública, a Folha irá homenagear histórias inspiradoras, escolhidas por sua trajetória de superação, impacto social e contribuição para a cidade.

A cerimônia de premiação acontecerá em um jantar especial com convidados, representantes de instituições e personalidades da cidade. O evento também contará com cobertura jornalística especial e transmissão em tempo real pelas redes sociais da Folha.

“O Destaque Folha é mais que um prêmio. É o reconhecimento de quem acredita em Canela e trabalha diariamente para torná-la um lugar melhor”, afirma o diretor da Folha de Canela, jornalista Francisco Rocha.

O primeiro formulário da consulta popular já está no ar, podendo ser acessado pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUtJnYspi5q-PKkj3gCeYV6Cppv1BeEEi3TGwZRnezo_IUoQ/viewform?usp=header

Na próxima semana, nossa equipe já estará entrando em contato com os primeiros agraciados e também com as histórias escolhidas.