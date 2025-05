Faccat abre inscrições para curso de pós-graduação em Compliance e Gestão para Cooperativas

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) estão com inscrições abertas para o curso de pós-graduação em Especialização em Compliance e Gestão para Cooperativas. A formação tem início previsto para o dia 18 de julho e conta com a parceria da OCERGS/SESCOOP, entidade referência no setor cooperativista.

Voltado a profissionais que atuam ou desejam atuar no universo das cooperativas, o curso tem como objetivo capacitar líderes e gestores para desenvolverem uma atuação estratégica, ética e eficiente, com foco em compliance, governança, liderança, gestão de riscos, inovação e sustentabilidade.

Com uma proposta moderna e alinhada às exigências do mercado, a especialização oferece ferramentas e conhecimentos práticos para a tomada de decisões estratégicas, resolução de conflitos e promoção do crescimento sustentável das cooperativas.

As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail: posgrad@faccat.br.

Para mais informações, acesse o site oficial da Faccat (www.faccat.br) ou entre em contato com a coordenação de pós-graduação.