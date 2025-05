Futsal Série Bronze define semifinalistas e classificados para a série Prata

A fase de quartas de final do Campeonato Municipal de Futsal Série Bronze (3ª divisão), promovido pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer (DMEL) de Canela, que aconteceu na noite de segunda-feira, dia 19, definiu os quatro semifinalistas e os cinco times que garantiram o acesso à Série Prata (2ª Divisão). Os jogos aconteceram no Ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta.

Os resultados das partidas foram: MB Sports 3 x 0 Peleadores, Galera da Estevão 2 x 2 AKAF Kikis, Unidos Futsal 0 x 0 Amigos do Espeto e Bar do Tio Fredo/Lenheira dos Guri 3 x 1 Avenida Futsal. Dois jogos foram decididos nos pênaltis. Com estes resultados ficaram definidos os seguintes semifinalistas: Galera da Estevão, Amigos do Espeto, Bar do Tio Fredo e MB Sports. Além destes quatro times, a equipe Os Peleadores também garantiu o acesso à série Prata, por ter feito a melhor campanha entre os derrotados. Mais informações sobre os jogos e classificação através do site: www.copafacil.com/2025bronzecanela

SEMIFINAIS

Os confrontos da semifinal acontecerão na sexta-feira, dia 23, a partir das 20 horas. As partidas serão: Bar do Tio Fredo/Lenheira dos Guri x MB Sports e Amigos do Espeto x Galera da Estevão – GDE.

Fotos: Divulgação/DMEL