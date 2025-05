Modo de fazer alimentos em zonas rurais da Serra Gaúcha pode se tornar Patrimônio Cultural

Inventário das referências culturais buscará identificar práticas gastronômicas que passam de geração para geração em famílias descendentes da imigração alemã e italiana

O modo pelo qual as mulheres e suas famílias – residentes nas zonas ruais de Gramado, Canela e São Francisco de Paula – fazem seus alimentos, pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Sul. Esse é o objetivo do inventário de referências culturais que será aplicado junto às comunidades rurais desses municípios nos próximos meses. No final de maio serão realizados três seminários para explicar a finalidade e a funcionalidade do inventário e identificar e mobilizar a comunidade para participar do processo. Dados informais apontam que pelo menos 350 famílias da região tenham hábitos diários que possam ser inventariados.

O modo de preparo desses alimentos pelas comunidades serranas é marcado pelo protagonismo das mulheres que contribuem para a cadeia produtiva, gerando emprego e renda, ao mesmo tempo em mantém vivas tradições culturais ancestrais.

São práticas que são mantidas vivas no cotidiano e na memória dos indivíduos e das comunidades de geração em geração, desde que foram trazidas do outro lado do Atlântico para o Brasil por famílias de imigrantes italianos e alemães. Essas práticas, repetições diárias que fazem parte do dia-a-dia de centenas de famílias, geram identidade, pertencimento e enriquecem a vida comunitária.

“Queremos identificar e documentar para promover as práticas culturais dessas mulheres”, explica Fernanda Pereira, especialista em Patrimônio Cultural do projeto. “Sabemos que o processo de preparo de vários alimentos por suas famílias tem forte traço cultural e acreditamos que têm todas as características de patrimônio cultural imaterial”, argumenta.

O inventário de referências culturais é um instrumento de conhecimento baseado em métodos internacionais de pesquisa que identificam e documentam práticas culturais de uma determinada comunidade. “A finalidade do nosso inventário é destacar o protagonismo das mulheres da região, mulheres que preservam a nossa cultura gaúcha ao mesmo tempo em que fortalecem a cadeia produtiva e a economia, gerando emprego e renda”, destaca Adriane Laste, coordenadora executiva do projeto.

Os encontros de apresentação da metodologia e identificação de pessoas a serem entrevistadas vão contar com a participação de representantes das prefeituras, Emater, associações das comunidades rurais, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e entidades da sociedade civil.

O projeto “Inventário das referências culturais da área rural das cidades de Gramado, Canela e São Francisco envolvendo práticas culturais como o modo de fazer relacionado à expressão cultural alimentar desenvolvida e elaborada por mulheres descendentes da imigração italiana e alemã” foi selecionado no Edital de Concurso SEDAC PNAB RS nº 31/2024 – Memória e Patrimônio,

financiamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Pró-Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e realização do Ministério da Cultura, Governo Federal -União e Reconstrução.

As entidades, associações e iniciativas da região que quiserem participar podem entrar em contato direto com Fernanda Pereira por whatsapp (61) 99259-224 ou e-mail: fernanda.fauzi@gmail.com