Parque do Caracol, em Canela, reabre neste sábado (24)

O atrativo retoma funcionamento com novas experiências aos visitantes e ações especiais para os primeiros visitantes.

A partir deste sábado, 24 de maio, o público poderá voltar a visitar um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Sul, o Parque do Caracol, em Canela. O atrativo retoma o funcionamento, de quinta a segunda, das 9h às 17h, com novas experiências aos visitantes.

Para marcar a reabertura, o sábado será festivo e contará com vale pipoca para todos os visitantes, degustação de produtos dos locatários como queijos e salames da Família Chaulet e vinhos da Vinícola Jolimont durante todo o dia, além de música ao vivo com “Rowling Duo”, às 10h, e Grupo Retruco, às 13h30, no palco localizado na Praça dos Gaúchos (entrada do parque).

Uma apresentação de “Os Protetores da Natureza”, personagens do Parque do Caracol que reforçam a importância de valorizar a natureza e as conexões humanas, também faz parte da comemoração e acontece às 9h, também na Praça dos Gaúchos.

Além dessas atrações, os primeiros visitantes do Parque do Caracol também irão ganhar uma foto oficial de cortesia do passeio. Os turistas poderão escolher qual cenário irão levar de lembrança da visita.

Ingressos com valores promocionais de reabertura

Quem visitar o Parque do Caracol nos primeiros dias da reabertura garante ingressos com preços promocionais. Os bilhetes comprados pelo site (www.parquecaracol.com.br) têm valor de R$ 49,90, já os bilhetes adquiridos na bilheteria (local) custam R$ 59,90. O estacionamento é cobrado à parte e tem valor de R$ 30.

Moradores ou nascidos no Rio Grande do Sul também têm desconto e pagam R$ 37 com o “Bilhete Gaúcho”, mediante documentação comprobatória e compra exclusiva no site. E como já é tradição, moradores de Canela e Gramado não pagam ingresso e têm desconto no estacionamento pagando apenas R$ 15.

Novas churrasqueiras e um deck suspenso na Cascata do Moinho estão entre as novidades

Fechado desde o ano passado para a implantação de novas atrações, entre as novidades da reabertura está a inauguração de 12 novas churrasqueiras de uso gratuito e com infraestrutura completa, incluindo mesa, bancos e pia. A utilização dos espaços pode ser feita mediante agendamento através do SAC do Parque do Caracol – (54) 3699.9695 -, e também no local, por ordem de chegada.

Além disso, o atrativo firmou uma parceria com Fernando Schimanoski, o Shima, que irá compartilhar conteúdos exclusivos com dicas para o preparo de um clássico churrasco gaúcho – desde como fazer o fogo (com lenha ou carvão), até a escolha das melhores carnes e processo de salgamento, uso de grelha ou espeto, ponto ideal do churrasco e sugestões de acompanhamentos e sobremesas.

Um novo Deck da Cascata do Moinho também está entre as novas atrações do parque da Serra e irá permitir ao visitante, através de uma plataforma suspensa, chegar ainda mais próximo da queda d’água da Cascata do Moinho e contemplar a paisagem do lugar sob novas perspectivas.

Permitindo uma vista exclusiva da famosa Cascata do Caracol, outra novidade é a visita ao Observatório – A torre da araucária (antigo Observatório Panorâmico) que agora está incluso no ingresso do Parque. A atração, de 27 metros de altura, foi totalmente restaurada e recebeu uma ambientação que faz o visitante sentir como se estivesse subindo em um tronco de araucária, o tradicional “pinheiro gaúcho”.

Quem for passear no Parque do Caracol a partir de agora, poderá conhecer também a Casa Raízes. O novo espaço, situado onde antes levava o nome de Centro Histórico, conta com uma exposição interativa onde o visitante conhece mais sobre a natureza do ponto turístico, além de se aprofundar na história do lugar, que é um dos atrativos mais visitados da Serra Gaúcha. Lá também será possível se divertir com atividades como jogo da memória e os principais ditados gaúchos.

“O Parque do Caracol é de todos. Esperamos todo mundo de braços abertos para sentirem o parque, a cascata e viverem o início dessa nova história com a gente”, destaca Sandra Ferraz, gerente geral do atrativo turístico.

Uma nova jornada para o visitante

Implementado no último ano para guiar o visitante pela melhor experiência no Parque do Caracol, o passaporte do parque também está de cara nova e passa a se chamar “Passaporte do Caracol – Uma jornada na natureza”. O novo trajeto sugere 10 pontos a serem visitados, além de sinalizar outras experiências que podem ser vivenciadas ao longo do caminho, como o cenário instagramável Recanto das Borboletas e o Jardim do Mel, com o cultivo de abelhas sem ferrão.

O ponto de partida do passeio se dá na Praça dos Gaúchos, outra novidade implantada pelo Grupo Iter, holding que administra o Parque do Caracol há quase quatro anos.

No local, estão concentradas lojas que remetem à cultura gaúcha como itens para o preparo do chimarrão, além de lojas que oferecem vinhos, chocolates, roupas e souvenirs e a Casa do Viajante, onde será possível alugar itens como capa de chuva, carrinho de bebê, grelhas e espetos e comprar carvão para o preparo do churrasco no Parque.

Quem registrar a visita com a equipe oficial de fotografia do parque em diferentes opções de cenários poderá adquirir a recordação na loja que também estará localizada na Praça dos Gaúchos.

Pré-venda de ingressos para o Salto de Pêndulo disponível

Previsto para iniciar a operação até o final do mês, o Salto de Pêndulo é uma das novidades mais aguardadas deste novo momento do parque. A atração possibilitará aos visitantes saltar em queda livre a 100 metros de altura em uma velocidade que pode chegar a 125km/h, com duração de quatro segundos.

A pré-venda de ingressos para a experiência já está disponível no site oficial da Natural Extremo (https://www.naturalextremo.com/voucher), responsável pela operação, com descontos a partir de 40% em três lotes válidos até às 20h do dia 10 de junho ou enquanto durarem os estoques.

Quem quiser se aventurar pode escolher o Salto de Pêndulo Individual ou o Salto de Pêndulo Duplo, modalidade inédita no Brasil. Os ingressos adquiridos na pré-venda têm validade de seis meses.

A construção da estrutura do Salto de Pêndulo no atrativo de Canela exigiu um investimento da Natural Extremo de R$ 3,5 milhões e passou por um rigoroso planejamento técnico e ambiental. Toda a instalação foi projetada para preservar a vegetação nativa e minimizar o impacto visual e ecológico no Parque do Caracol.

Novo Mirante da Cascata será inaugurado até o final do ano

Entre as próximas atrações a serem inauguradas no Parque do Caracol está ainda o novo Mirante da Cascata. Uma das principais atrações do Parque, o espaço tem previsão de inauguração no final deste ano e contará com um amplo deck e também um bistrô totalizando 800m². Tornando ainda mais especial a vista para a Cascata do Caracol, o Mirante terá também uma passarela suspensa para caminhada sobre o cânion.

Ação especial emociona turistas no centro de Canela

Uma semana antes da sua reabertura ao público, o Parque do Caracol realizou no último sábado, dia 17 de maio, uma ação de encantamento na Estação Campos de Canella, no centro da cidade.

Na ocasião, foram distribuídos mini buquês de flores para moradores e visitantes que passavam pelo local reforçando o convite ao público para visitar e conhecer as novas atrações do parque. A mesma ativação será realizada no dia da reabertura, dia 24 de maio (sábado), novamente na Estação Campos de Canella.

O Parque do Caracol está localizado na Rodovia RS 466, km 0, s/n e terá funcionamento de quinta a segunda, das 9h às 17h. Nas terças e quartas-feiras o Parque estará fechado.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: a partir do dia 24 de maio – de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria, a partir de 24/05

Bilhete Gaúcho (exclusivamente para compras no site): R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/