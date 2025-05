Prefeito e vice recebem convite das escolas infantis para a Semana Mundial do Brincar

Nos dias 27 e 28 de maio e na semana de 2 a 6 de junho, Canela terá uma programação voltada às crianças das escolas municipais e de educação infantil e conveniadas, tendo como proposta a Semana Mundial do Brincar, que tem como tema “Proteger o encantamento das infâncias”. Nesta terça-feira, dia 20, o prefeito Gilberto Cezar, e o vice-prefeito Gilberto Tegner, receberam um grupo de nove pequenos estudantes da rede municipal no gabinete, na Prefeitura, que vieram fazer o convite para as atividades, sendo cada uma representante de um educandário.

Segundo o prefeito, a Semana do Brincar demonstra o quanto o município está envolvido e trabalhando pelo bem da primeira infância em Canela. “Nossas crianças vão aprender brincando e essa é a melhor forma disso acontecer”, destaca o chefe do Executivo. Gilberto Cezar lembrou, na oportunidade, da retomada da Semana do Bebê em 2026, mais uma ação da administração municipal focada no cuidado com as crianças.

As escolas infantis municipais e conveniadas participarão da programação da Semana do Brincar, que acontecerá sempre das 9h30 às 15h. Cada educandário, por dia, terá uma sequência de atividades. A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer – juntamente aos coordenadores e professores das escolas infantis – organizaram diversos momentos para estimular a aprendizagem através da brincadeira, como horas do conto, cântico de canções antigas, brincadeiras de rua e de roda, circuito de atividades motoras, jogos com materiais recicláveis, gincana de musicalização, entre outros. Também está previsto o Dia da Fantasia e a Gincana do Dia da Família na Escola.

As coordenadoras da Educação Infantil, Andrisa Caberlon, e do Desporto Escolar, Gabriela Laidens, destacaram, durante a entrega do convite ao prefeito, a importância de resgatar e preservar a cultura lúdica da infância, promovendo o reencontro com as brincadeiras de rua e os saberes tradicionais que marcaram gerações.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela