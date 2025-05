Professoras da rede municipal de Canela participam da Bienal da Inclusão e Diversidade

Professoras da rede municipal de ensino de Canela participaram nos dias 16 e 17 de maio, no Centro de Eventos das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), da 2ª edição da Bienal da Inclusão e Diversidade (BID), um dos maiores eventos nacionais sobre inclusão, diversidade e acessibilidade.

No evento, as educadoras tiveram oportunidade de assistir a painéis e debates sobre temas variados, como comunicação, arquitetura, orientação e mobilidade, esporte, literatura e cultura inclusiva, com o objetivo de buscar subsídios para qualificar o atendimento pedagógico nessa área na rede pública municipal através da observação de práticas inclusivas na sociedade, nas escolas, nos ambientes de trabalho e em outros espaços de convivência.

Também ocorreram apresentações artísticas que versavam sobre educação inclusiva e racial, representatividade feminina, direitos das pessoas com deficiência, entre outros.

Além das professoras de Canela, participaram educadores de mais de 20 outros municípios do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de São Paulo, que tiveram a oportunidade de trocar experiências durante o encontro.

A 2ª Bienal da Inclusão e Diversidade teve entrada gratuita, com organização da assessoria Modo Bilíngue e o apoio da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela