Série Bronze de Futsal bate recorde de audiência no Portal da Folha TV

As transmissões da Série Bronze de Futsal de Canela 2025 vêm superando todas as expectativas e consolidaram o Portal da Folha TV como a principal plataforma de cobertura esportiva da região. Somente nos últimos *28 dias, o canal registrou números históricos: foram *mais de 24 mil visualizações e um total de 9 mil horas de exibição.

A média de público por transmissão impressiona. O jogo das *quartas de final, realizado na última segunda-feira (19), alcançou mais de **4,3 mil visualizações, com pico de **653 espectadores simultâneos. A audiência total das transmissões da Série Bronze nas últimas semanas já ultrapassa a marca de *20 mil acessos.

Outro dado que chama a atenção é o perfil de consumo: mais de 73% das transmissões foram assistidas em *televisores, o que evidencia que o conteúdo está sendo consumido de forma **coletiva, por famílias, amigos e torcedores reunidos. Essa característica amplia ainda mais o *impacto real das transmissões, estimado entre 30 mil e 50 mil pessoas alcançadas ao longo deste mês.

Além do número de visualizações, o canal também celebra o crescimento da sua base de seguidores. Foram mais de 200 novos inscritos no último mês, elevando o total para 4.545 assinantes do canal. A taxa de cliques nas miniaturas, um dos principais indicadores de interesse, foi de 11,6%, muito acima da média da plataforma.

Com este desempenho, o Portal da Folha TV se consolida como referência na cobertura esportiva online da região, reforçando o compromisso em levar informação, entretenimento e emoção ao público.

As transmissões seguem ao vivo, com cobertura completa das fases finais da Série Bronze de Canela e de outras competições locais, sempre no canal oficial da Folha no YouTube.

Link para acompanhar ao vivo e se inscrever:

www.youtube.com/@PortaldaFolhaTV](https://www.youtube.com/@PortaldaFolhaTV

Link para acompanhar as semifinais, na sexta, 23/05:

https://www.youtube.com/live/ieWhF9eUCMQ