Vereador Adir Denardi recebe idealizadores de projeto social de futebol e auxilia na implantação da escolinha no bairro São Lucas  

Nesta semana, o vereador Adir Denardi recebeu em seu gabinete os idealizadores do projeto social de futebol promovido pela Associação Esportiva Jefe Machado – Projeto Ohana, que atua no bairro São Lucas. O encontro teve como objetivo discutir o fortalecimento das ações da associação, que tem como missão promover a inclusão social e a formação cidadã por meio do esporte.

Durante a reunião, estiveram presentes os idealizadores do projeto Carla Wilbert e Jeferson Machado. O vereador destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo projeto com crianças e adolescentes da comunidade: “O esporte é uma ferramenta transformadora, que ensina valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe. Projetos como o Ohana ajudam a formar cidadãos de bem e a oferecer novas perspectivas para o futuro dos nossos jovens”, afirmou Adir.

A Associação Esportiva Jefe Machado é uma entidade sem fins lucrativos com sede em Canela, e tem entre suas finalidades incentivar e implementar programas sociais, culturais, esportivos e assistenciais, promovendo a inclusão através do esporte, especialmente o futebol. A associação também visa formar futuros atletas, independentemente de gênero, e organizar competições que integrem associados e a comunidade em geral.

Além de apoiar institucionalmente a causa, o vereador Adir Denardi está auxiliando no desenvolvimento do estatuto da associação, contribuindo para a formalização e estruturação legal da entidade: “Fico feliz em poder colaborar com um projeto tão importante para nossa cidade. Estarei sempre à disposição para fortalecer iniciativas que promovam o bem coletivo e o desenvolvimento social”, concluiu.

O Projeto Ohana já impacta positivamente dezenas de crianças no bairro São Lucas, reforçando o compromisso da associação com a cidadania, o esporte e a transformação social. Com a regularização agora deste projeto, a tendência é de um aumento na estrutura da escolinha para conseguir receber mais e mais alunos.