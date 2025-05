Canela se prepara para viver o maior cortejo de fé do ano com a 65ª Romaria de Caravaggio

Durante três dias, a cidade de Canela troca o compasso do cotidiano pelo ritmo da fé. De 24 a 26, ruas e corações se abrem para receber a 65ª edição da Romaria e Festa em Honra a Nossa Senhora de Caravaggio — o evento mais antigo do município e um dos mais expressivos do calendário religioso gaúcho.

Milhares de devotos partem da Catedral de Pedra e percorrem os 7km até o Santuário, transformando o trajeto em oração e cânticos que inundam os corações, promessas silenciosas e esperanças renovadas.

A programação inicia no sábado, 24 de maio, com a Romaria Jovem e a Jornada Diocesana da Juventude. Com toda a energia os jovens de toda a Diocese de Novo Hamburgo serão protagonistas de um dia marcado pela espiritualidade e pelo sentimento de pertencimento. Neste ano, o encontro ganha ainda mais força ao integrar o Jubileu da Igreja Católica, que celebra os 2025 anos do nascimento de Cristo.

No domingo, 25, é a vez dos motores e das pedaladas tomarem as vias da cidade. A Romaria Motorizada e dos Ciclistas parte às 9h da Catedral. A bênção dos condutores, em frente ao Monumento da Prece, será acompanhada por uma nova logística de saída, pensada para facilitar o fluxo e garantir segurança. A Missa Campal será celebrada às 15h.

E quando a segunda-feira amanhecer, no dia 26 de maio, os passos firmes e emocionados da Romaria a Pé anunciarão o ponto alto da festa. Fiéis vindos de várias cidades, muitos com pés descalços, cruzes nos ombros ou velas nas mãos, caminham motivados por promessas, gratidão e fé. Na chegada, a multidão se reúne diante do Monumento da Prece para a Missa Solene, presidida por Dom João Francisco Salm, num momento de comunhão e emoção profunda. Surpresas preparadas pela equipe organizadora prometem marcar com muita emoção esta edição.

Mas a experiência não se resume ao ato de caminhar. O Santuário estará preparado para receber os romeiros com uma estrutura completa: área gastronômica com sabores que aquecem corpo e alma, espaços de convivência, apresentações culturais e lojas de artigos religiosos.

Promovida pela Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, com apoio da Prefeitura Municipal de Canela, a Romaria de Caravaggio não apenas movimenta a cidade, ela transforma: em cada passo, um testemunho. Em cada rosto, uma história. Em cada romaria, um milagre cotidiano.