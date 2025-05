Expositores aprovam o novo local da Feirinha Canela + Verde; próxima edição já tem data

Artesãos, doação de mudas, posse responsável de animais e ações sustentáveis marcaram mais uma edição da Feirinha Canela + Verde, promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo de Canela. O evento aconteceu no sábado, dia 17, no espaço Canela Rural, na área externa do Centro de Feiras, com a aprovação dos expositores locais. O prefeito Gilberto Cezar esteve visitando a feira e conferindo as atividades socioambientais. “Este evento é muito importante porque além de oportunizar os microempreendedores a divulgar e a vender seus produtos, também apresenta atividades sustentáveis como o recolhimento de resíduos recicláveis e eletrônicos, gerando mais sustentabilidade e diminuindo o impacto ao meio ambiente”, ressalta.

Oriana Colen Gonçalves, que comercializa brownies artesanais, elogiou a iniciativa de fazer a feira em novo local e a ampliação das ações. “Também favorece por ser uma área coberta, pois no Parque do Lago sofríamos com as condições climáticas adversas. É um lugar mais centralizado e está tendo bastante adesão pelos turistas e pela comunidade”, salienta.

De acordo com o biólogo da Secretaria do Meio Ambiente e um dos organizadores da feira, Alékos Elefthérios, houve um grande recolhimento de resíduos eletrônicos, com descarte de televisores, além de vidros e demais resíduos recicláveis e, ainda, a doação de composto líquido e substrato adubado para implementação de hortas, pelo observador e pesquisador de diversidade biológica, José Carlos Assumpção da Silva, conhecido como Zé do Passarinho.

A feira ocorre mensalmente aos sábados, dividindo o local com a Feira Ecológica e Cultural de Canela. A próxima edição está agendada para o dia 21 de junho. A entrada é gratuita.

Espaço kids ampliado

As crianças tiveram uma atenção especial, com espaço kids ampliado com pula-pula, área de pintura infantil com temas como causa animal, fauna e meio ambiente e brinquedos.

Integração

A edição do último sábado contou, ainda, com a participação do Coletivo Alecrim, um grupo de artesãos de São Francisco de Paula. “É muito importante essa integração entre os municípios, já que a feira é uma ação coletiva, que visa as causas ambiental e animal”, ressalta Alékos.

Foram registradas a doação de mais de 30 sacos de composto do Verde Municipal (Central de Recebimento de Resíduos de Poda), além da doação de 164 mudas nativas. E, também, adoção de dois cachorros e três gatos do Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra).

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela