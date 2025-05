Fraude de mais de R$ 1 milhão: Polícia Civil desarticula quadrilha que vendia ingressos falsos em Gramado e Canela

Operação cumpriu mandados em São Paulo, Caxias do Sul, Gramado e Canela; dois presos em flagrante enquanto aplicavam golpes em parques da região

A Polícia Civil, através das Delegacias de Polícia de Gramado e Canela, realizou operação policial para o combate a fraude na venda de ingressos para atrações turísticas nas duas cidades, com foco especial em parques temáticos e restaurantes locais. A ação, que contou com a participação de vinte policiais civis, é resultado de investigação conjunta entre os dois órgãos policiais e foi realizada na manhã desta quinta-feira (22), identificando grupo criminoso responsável por diversas fraudes junto a estabelecimentos turísticos da região.

Trata-se da segunda fase da Operação Vouchers, que havia cumprido diversas medidas na fase anterior, realizada em 8 de janeiro deste ano. Com o avanço das investigações policiais, as equipes obtiveram novas provas contra os investigados, bem como identificaram as lideranças do grupo, as quais residem fora do Estado do Rio Grande do Sul.

A ação policial cumpriu oito mandados de busca e apreensão, nas cidades de São Paulo, Caxias do Sul, Gramado e Canela, tendo como alvos dezesseis pessoas investigadas. As buscas ocorreram nas residências dos investigados, nas empresas utilizadas para as práticas dos crimes e no interior de parques temáticos vítimas das fraudes. Na ação, foram apreendidos, além de documentos e objetos diversos, veículos, inclusive de alto padrão, bem como bloqueados valores depositados em treze contas-correntes ligadas aos investigados.

Dois suspeitos foram presos em flagrante. Eles eram investigados pela Polícia Civil, tendo sido constatado que, na manhã de hoje, praticaram novas fraudes em prejuízo ao parque temática em que trabalhavam. Eles, e os demais criminosos, respondem pelos crimes de estelionato, associação criminosa, falsificação de documento particular, uso de documento falso e outras fraudes.

Esta segunda fase da investigação policial identificou ao menos dezesseis suspeitos, como funcionários de parques locais, motoristas de aplicativo, agências de turismo de fachada e empresários (líderes do grupo). O grupo teria movimentado, nos últimos meses, mais de um milhão de reais, segundo levantamento da Polícia Civil realizado através de quebras de sigilo bancário.

Segundo a Delegada Fernanda Aranha, titular da Delegacia de Polícia de Gramado, a operação teve como objetivo desmantelar uma associação criminosa dedicada à falsificação e venda ilegal de ingressos turísticos. O esquema envolvia motoristas de aplicativos e agentes de turismo não credenciados que abordavam turistas, oferecendo ingressos a preços atrativos. Os ingressos, no entanto, eram adquiridos de forma fraudulenta, causando prejuízos tanto aos turistas quanto aos estabelecimentos turísticos da região. Os pagamentos eram frequentemente realizados via PIX para contas de terceiros, configurando a fraude.

Conforme o Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, os órgãos policiais realizam operações similares na região desde o ano de 2022, com monitoramento permanente das fraudes realizadas pelos grupos criminosos em Canele e Gramado. “Com o retorno das fraudes, as Delegacias de Polícia das duas cidades passaram a investigar novamente os suspeitos, com a devida prioridade em razão da importância do turismo na região”, explicou.

O Delegado Gustavo Celiberto Barcellos, Delegado de Polícia Regional, que acompanha os trabalhos realizados, ressalta que se trata de importante trabalho de repressão qualificada a grupo criminoso que vinha causando grande prejuízo ao trade turístico, especialmente a parques e restaurantes, além de turistas que foram lesados, trazendo abalo à credibilidade do setor.

A operação contou com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

A Polícia Civil reforça a orientação para que turistas adquiram ingressos e vouchers exclusivamente através de canais oficiais e agentes credenciados, garantindo assim a segurança e a validade dos mesmos.