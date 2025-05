Happy Hour Beneficente reúne comunidade em prol da reconstrução da Casa Lar Rosa de Sarom

A Associação Beneficente Rosa de Sarom Casa Lar promove, no próximo dia 7 de junho, um happy hour solidário com objetivo de arrecadar fundos para a reconstrução da instituição. O evento, realizado em parceria com o projeto Roda Canela e o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, acontecerá das 15h às 19h no Parque Mundo a Vapor, em Canela (RS).

Com ingressos ao valor de R$ 120 para adultos e R$ 60 para crianças de 5 a 12 anos – menores de 4 anos têm entrada gratuita – o encontro oferecerá uma programação diversificada. Os participantes terão direito a combos de salgados, bebida (chopp ou espumante), duas voltas na roda-gigante, passeio de trem e acesso a um bazar beneficente com peças selecionadas. A atração musical ao vivo completa o clima de confraternização.

Toda a renda arrecadada será destinada à reconstrução da Casa Lar Rosa de Sarom, que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os ingressos podem ser adquiridos por meio de Pix para a chave 19.013.355/0001-43, em nome do MOCOVI – entidade que apoia a iniciativa.

Além de participar do evento, a comunidade também pode contribuir com doações de roupas, calçados e acessórios para o brechó beneficente, que estarão sendo recebidas no Parque Mundo a Vapor.

SERVIÇO

O quê: Happy Hour Beneficente em prol da Casa Lar Rosa de Sarom

Quando: 7 de junho, das 15h às 19h

Onde: Parque Mundo a Vapor – Canela (RS)

Ingressos: R$ 120 (adulto) / R$ 60 (crianças de 5 a 12 anos)

Pix para contribuição: 19.013.355/0001-43 – MOCOVI

Doações para o brechó: no Parque Mundo a Vapor