Indica, mas não me complica

Na sessão da Câmara, dentre as várias indicações do vereador Alberi Dias, uma me chamou a atenção: a sugestão à Prefeitura Municipal de Canela para colocar uma “sinaleira” na ERS-235, no trecho perto do antigo “Mega Domo”.

Às vezes, no meio de tantas indicações que o edil faz, a gente nem presta atenção. Nem vou entrar no mérito da sugestão que Alberi fez semanas atrás sobre a construção de uma concha acústica em um lugar isolado para os fãs de som automotivo. Às vezes, minha dúvida é se ele faz isso para jogar para a torcida ou se tem alguma desconexão com a realidade. Mas aí vejo ele falando e acompanho algumas atuações do mesmo vereador em outras temporadas e entendo que de desconexo ele não tem nada.

A verdade é que um vereador custa bem caro para a comunidade. Além dos seus proventos, há custos com assessor, materiais, diárias e por aí vai. E quando você me fala que o trabalho de um vereador é complicado, tendo a concordar. Mas digo que depende do vereador. Alberi Dias é o rei das indicações. Às vezes, faz dezenas delas por sessão. A maioria fica no vácuo. Outras acabam acontecendo porque, obviamente, a necessidade é ululante. É como eu passar pela rua Santa Terezinha e solicitar providências para o estado caótico em que essa via pública se encontra há um bom tempo. Todo mundo sabe que precisa, e a indicação só segue a tendência da obviedade: um reparo ali.

Agora pergunto: que projeto de lei Alberi Dias criou que trouxe reais melhorias e impacto positivo para a nossa comunidade? Pois então… Está há anos nessa trajetória de indicações ao léu apenas para jogar para uma torcida que diminuiu bastante, se fizermos uma análise dos seus números enquanto candidato nas últimas eleições.

O atual suplente só está sentado na cadeira titular por tudo o que sabemos que aconteceu com Joãozinho Silveira. E a tendência, no momento, é que permaneça ali. Quem sabe um pouco mais de preparo do edil faça com que ele aumente sua votação na próxima eleição. Falo isso porque todos sabemos que quem deve tomar providências em relação a uma hipotética sinaleira na rodovia que liga Canela a Gramado é a EGR, e não a prefeitura municipal, que até pode se envolver, mas não tem o poder de fazer essa obra.

Canela hoje tem aproximadamente 50 mil habitantes. Cada vereador representa uma parcela dessa população. Isso se chama representatividade, e sempre teremos vereadores de diferentes bairros, classes e níveis de escolaridade. Isso é da natureza eleitoral. O que não posso concordar é quando o edil desconhece sua real missão perante a sociedade.

Para não dizer que discordo sempre de Alberi, na sessão de segunda-feira, ele foi muito bem ao convocar a população para se vacinar contra a gripe. Desafogar o sistema de saúde também é uma obrigação do cidadão. Ao optar pela imunização, ele prioriza seu bem-estar e também ajuda o próximo, que poderá precisar usar a UBS ou o hospital por outro motivo qualquer.