Programa de treinamento físico no bairro Leodoro de Azevedo contempla 60 pessoas via SUS

Iniciativa está em prática desde fevereiro deste ano em Canela

O treinamento físico é uma consistente estratégia de intervenção para a promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação da população. Neste contexto foi implantado pela Secretaria de Saúde, na Unidade Básica de Saúde do Bairro Leodoro Azevedo, o programa “Treinamento físico e Saúde: uma proposta via SUS”.

Conforme os coordenadores Alexandre Lazzarotto e Silmara de Souza, os usuários interessados em participar do programa são agendados para avaliação multidisciplinar (educação física, enfermagem e medicina) na Unidade Leodoro de Azevedo e, após, passam a integrar um dos grupos de treinamento físico.

As aulas são desenvolvidas contemplando exercícios aeróbios, de força, de equilíbrio e flexibilidade. Além dos exercícios são realizadas orientações sobre saúde e qualidade de vida. O Programa iniciou as atividades em fevereiro de 2025 e atualmente atende 60 usuários. “A proposta é inovadora, pois contempla a atuação do profissional de educação física na saúde pública interagindo de forma multidisciplinar, proporcionando um atendimento integral aos usuários”, destaca Lazarotto.

Os frequentadores do projeto estão aprovando muito esta iniciativa. Uma das participantes, Maria Olívia Marques de Brito, 78 anos, salienta que o projeto mudou sua vida. “Eu tenho artrose. E quando comecei a participar deste projeto, minha disposição melhorou muito. Me sinto bem melhor, com mais agilidade”, afirma. Rosana Rossi, de 68 anos, também participante, relata que os benefícios são inúmeros, não só para a saúde física, mas para a mental. “Aqui fazemos amigos e o professor tem um cuidado especial com a gente. Um verdadeiro protetor”, destaca.

PARA PARTICIPAR

As aulas acontecem nas terças e quintas-feiras, das 8h30 às 9h20 e das 9h30 às 10h20 no Ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Alfredo Corrêa Pinto, espaço cedido pela direção da Escola, que ainda disponibiliza um lanche para as pessoas que participam da ação. Os interessados em participar podem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde do Leodoro de Azevedo, situada na Rua Tio Elias, 415, ou pelo contato: (54) 3282-5117.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela