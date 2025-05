Vereadora Grazi apresenta Programa “Empresa Amiga da Escola” com apoio do prefeito Gilberto Cezar  

Nesta semana, a vereadora Grazi Hoffmann apresentou oficialmente na Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Sugestão que cria o Programa “Empresa Amiga da Escola” em Canela. A proposta tem como objetivo aproximar a iniciativa privada das escolas da rede pública municipal, criando um canal direto e transparente para que empresas locais possam colaborar com a melhoria da infraestrutura, dos recursos pedagógicos e das condições gerais das instituições de ensino.

Segundo a vereadora, a ideia surgiu a partir das visitas que vem realizando às escolas do município: “Canela tem muita gente disposta a ajudar, mas muitas vezes falta um caminho claro para isso. Com o crescimento da cidade, as relações se tornaram mais formais, e é papel do poder público criar mecanismos que reaproximem a comunidade das escolas. É exatamente isso que o programa propõe”, destacou Grazi.

Sendo aprovado, o Programa será coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, que manterá uma lista atualizada com as necessidades de cada escola – como materiais, equipamentos e serviços estruturais – permitindo que as empresas interessadas escolham de forma orientada como contribuir. Em contrapartida, essas empresas poderão divulgar sua participação em ações de marketing, instalar placas com o selo “Empresa Amiga da Escola” nas instituições beneficiadas e receber certificação simbólica da parceria.

A proposta foi apresentada ao prefeito Gilberto Cezar e ao vice-prefeito Tolão, que não apenas demonstraram apoio, mas também entusiasmo com a iniciativa: “Gilberto e Tolão têm se mostrado verdadeiros parceiros da educação e da construção de soluções para os desafios do nosso município. É gratificante ver um Executivo tão aberto ao diálogo e receptivo às ideias que vêm do Legislativo. Isso mostra um compromisso real com a cidade”, afirmou a vereadora.