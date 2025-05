Alpen Park realiza neste sábado (24) o Alpen Nerd

Programação terá presenças de cosplays e quiz nerd com distribuição de prêmios entre as atrações.

O sábado, dia 24, será de atrações diferenciadas no Alpen Park. Reconhecido como local de aventura e diversão na Serra Gaúcha, o parque realiza o Alpen Nerd, em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd, data celebrada no domingo, dia 25.

Na programação especial será possível fazer fotos com cosplays de personagens como Homem Aranha, Mulher Aranha e Deadpool, participar do ‘Quiz Nerd’, em uma roleta com diversos prêmios geeks, e conferir a ‘Insanity’, com produtos importados de diversos países, seguindo as maiores tendências do mundo em comidas e bebidas inusitadas. O acesso ao parque é gratuito, e o visitante só paga o ingresso da atividade que for consumir.

Cosplay do Deadpool é uma das atrações do Alpen Nerd

Divulgação

Outra atração da data, na onda da estreia do filme “Lilo & Stitch”, é o funko instagramável do Stitch e muitas pelúcias do personagem disponíveis para venda no espaço Amigo Urso

Para curtir a paisagem e natureza exuberante do Alpen, o parque programou uma apresentação de música ao vivo, com Lucas e Rafa, das 13h30 às 15h30. Visitantes que adquirirem o Passaporte Alpen – acesso ilimitado ao Trenó, Alpen Motion, Alpen Interactive, Alpen Turbo Drop, Alpen Car e montanha-russa Fogo do Dragão – ganham um Geekcoin, nota colecionável e de descontos na Loja Zona De Geek.

Cosplays da Mulher e Homem Aranha também vão estar no parque neste sábado (24)

Divulgação

ALPEN PARK

Endereço: Rodovia Arnaldo Oppitz, 901 – Canela (RS)

Horários: Diariamente, das 9h às 17h20.

O acesso é gratuito, o visitante só paga o que consumir, inclusive os ingressos para as atividades.

Ingressos:

Valor do passaporte:

Para pessoas entre 80cm e 1,29m – R$ 86

Para pessoas a partir de 1,30m – R$ 200

(acesso ilimitado ao Trenó, Alpen Motion, Alpen Interactive, Alpen Turbo Drop, Alpen Car e montanha-russa Fogo do Dragão)



Valor individual das atrações:

Trenó – R$ 48

Montanha-russa Fogo do Dragão – R$ 35

Tirolesas – R$ 44

Combo Arvorismo + Tirolesas – R$ 63

Alpen Interactive – R$ 30

Alpen Car – R$ 30

Alpen Motion (cinema 4D) – R$ 35

Alpen Kids – R$ 30

Quadriciclo – a partir de R$ 98

Alpen Turbo Drop – R$ 23



Valor de estacionamento por veículo: R$ 20



Site e compra de ingressos: www.alpenpark.com.br

Redes sociais:

https://www.instagram.com/alpenpark/

https://www.facebook.com/AlpenParkRS/

https://www.youtube.com/@alpenparkoficial



Para referência

O Alpen Park é o parque de aventura e diversão da Serra Gaúcha. Localizado em Canela, ele possui atrações para toda a família em uma área de 6 hectares em meio à natureza. Além do primeiro trenó Alpino do Brasil, brinquedos e atividades de aventura, o parque também oferece áreas reservadas para contemplação e descanso, lojas de souvenirs, roupas e produtos locais e dois restaurantes. Em 2024, foi reconhecido como um dos melhores parques de diversão do mundo no “Travellers’ Choice – Best of the Best” da plataforma TripAdvisor.