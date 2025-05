Deputado Pompeo de Mattos confirma R$ 500 mil para Canela  

Nesta semana, uma comitiva de representantes do Poder Público de Canela esteve em Porto Alegre com o objetivo de buscar recursos e promover o município junto a lideranças políticas do Partido Democrático Trabalhista (PDT). A visita resultou em uma importante conquista: o Deputado Federal Pompeo de Mattos confirmou o repasse de meio milhão de reais em recursos para o município.

A comitiva foi composta pelos vereadores canelenses, Grazi Hoffmann e Rodrigo Rodrigues, pelo vice-prefeito Gilberto Tegner, o “Tolão” e pela assessora parlamentar Bruna Foss. Durante a agenda na capital gaúcha, os representantes de Canela visitaram os deputados estaduais Gerson Burmann e Tiago Cadó, além dos secretários estaduais do Eduardo Loureiro (Cultura) e Gilmar Sossella (Trabalho e Desenvolvimento Profissional).

Com o secretário Eduardo Loureiro, foram apresentados os principais eventos culturais do município, com destaque para o retorno do Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela ao calendário oficial, conforme determinação do prefeito Gilberto Cezar. Também foi feita a divulgação da tradicional Festa Colonial, que valoriza a cultura e os produtos locais.

Já com o secretário Gilmar Sossella, a pauta girou em torno da inclusão de Canela no programa Artesão em Foco, iniciativa que visa o fortalecimento do artesanato gaúcho por meio da capacitação e valorização dos artesãos locais.

A visita foi considerada produtiva e estratégica, reforçando o alinhamento do município com o partido e garantindo avanços em áreas essenciais como cultura, desenvolvimento profissional e captação de recursos: “Foi uma ação política importante, que demonstra o nosso comprometimento e o comprometimento das nossas lideranças com o desenvolvimento de Canela”, avaliou a vereadora Grazi Hoffmann.