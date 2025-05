Disputa da modalidade futsal da Olimpec é concluída

Aconteceu nesta semana, na quarta e quinta-feira, dias 21 e 22 de maio, as partidas finais da modalidade futsal da Olimpíada Estudantil de Canela (Olimpec). Quatro educandários levaram os primeiros lugares nas categorias pré-mirim, infantil e mirim, sendo eles: a Escola Neusa Mari Pacheco, do Canelinha; a Escola João Alfredo Corrêa Pinto, do bairro Eugênio Ferreira; a Escola Luiza Corrêa, do Centro; e o Colégio Cidade das Hortênsias (Coopec), do Centro também.

As disputas na Olimpec começaram no mês de abril, com as modalidades de rústica e atletismo, seguindo com o futsal. O próximo esporte a ser disputado será o basquete, com partidas no mês de junho. A organização da Olimpíada Estudantil é da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela.

Confira a lista completa de resultados do futsal:

– Pré-mirim feminino: 1º lugar, Escola Neusa Mari Pacheco; 2º lugar, Escola Severino Travi; 3º lugar, Colégio Marista.

– Pré-mirim masculino: 1º lugar, Escola João Alfredo Corrêa Pinto; 2º lugar, Colégio Marista; 3º lugar, Escola Cônego João Marchesi.

– Infantil masculino: 1º lugar, Escola Luiza Corrêa; 2º lugar, Colégio Marista; 3º lugar, Escola Severino Travi.

Mirim masculino: 1º lugar, Coopec; 2º lugar, Escola Luiza Corrêa; 3º lugar, Escola Danton Corrêa da Silva.