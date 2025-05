Noite dos Namorados em Gramado terá comédia ao vivo e cardápio especial no Dreams Motor Show

Bruna Feitoria, destaque nacional do stand-up, comanda o line-up de humor em evento para casais, solteiros e apaixonados por risadas

Se o amor é um bom motivo para rir junto, o Dreams Motor Show, em Gramado vai apostar nisso. Para o Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, o espaço promove uma noite especial com muito stand-up comedy, gastronomia irresistível e um clima leve que só o bom humor sabe criar, a partir das 19h30min.

O destaque da noite é a comediante Bruna Feitoria, conhecida por suas participações em programas nacionais e seu carisma nas redes sociais. Ao lado dela, três talentos do humor regional sobem ao palco: Paulo Carroça, Matheus Breyer e Ivangélica. A promessa é de muitas gargalhadas em um show que vai das 21h às 22h30min.

A gastronomia e bebidas serão servidas à la carte, a parte do show. Haverá opções como pizzas, hamburgueres e outras delícias, servida das 19h45 às 20h45min. Para garantir o clima de humor, a alimentação será servida antes e após o show. As bebidas seguirão sendo servidas até o fim do evento. Apesar da data ser associada aos casais, a proposta do evento é inclusiva. Se o visitante estiver solteiro ou solteira, também poderá participar.

Ingressos do 1º lote já estão à venda com preços promocionais:

• Ingresso individual: R$ 119 (não inclui gastronomia e bebidas)

• Ingresso para casal: R$ 199 (não inclui gastronomia e bebidas)

Serviço – Noite de Comédia no Dreams Motor Show

Dreams Motor Show – Gramado/RS

12 de junho de 2025

Abertura da casa: 19h30

Gastronomia à la carte: das 19h45 às 20h45

Início dos shows: 21h

Encerramento do evento: 23h30

Ingressos: primeiro lote já disponível

Line-up de humor:

@brunafeitoria

@opaulocarroça

@matheusbreyer

@ivangelica__