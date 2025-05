Pão de Judá | Pusesses em Ordem

Em Tito 1:5, está escrito: “…para que pusesses em ordem as coisas restantes…”. Quando nós ouvimos esta palavra, pensamos em organizar as coisas físicas e materiais, mas na verdade Cristo não está falando destas coisas somente, e sim de coisas muito mais importantes, como a ordem interna da nossa alma. Nós temos que colocar as coisas em ordem dentro da nossa alma, por meio da Palavra de Deus, que tem poder de colocar tudo em ordem. Para que a nossa alma esteja em ordem, precisamos ter a vida de Cristo dentro do nosso coração. Para ter essa vida de Cristo dentro de nós, precisamos restaurar o nosso caráter. Essa restauração vem somente pelo conhecer e obedecer à verdade.

Comece hoje! Separe um tempo para ler a Bíblia e depois coloque em prática o que nela está escrito. Seu caráter será restaurado e sua vida será posta em ordem.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Oração: Manejar bem a espada do Espírito

Em nome do Senhor Jesus Cristo lanço mão da Espada do Espírito, a Palavra de Deus. Abraço Sua mensagem da Palavra infalível da Verdade e de poder. Humildemente, peço que o Espírito Santo conduza me à verdadeira compreensão da mensagem da Palavra. Concede-me a disciplina e a dedicação para memorizar a Palavra e impregnar a minha mente com Sua verdade e poder.

Em nome do Senhor Jesus Cristo e mediante o ministério do Espírito Santo, concede-me a sabedoria de sempre aplicar a Palavra contra o inimigo. Que eu possa usar a Palavra para derrotar satanás e fazer progredir a causa de Cristo exatamente no campo que satanás reivindica.

Amém.