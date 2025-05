Prefeito recebe comando da BM, propõe melhorias na segurança e confirma ampliação no efetivo

Boas notícias para a segurança pública de Canela foram anunciadas nesta quinta-feira, dia 22, a partir da visita do comando da Brigada Militar (BM) ao prefeito Gilberto Cezar. Foi a primeira vez que a comitiva realizou o encontro na Prefeitura Municipal de Canela. Na oportunidade, o comandante-geral da BM, coronel Cláudio dos Santos Feoli, informou que irá designar na próxima semana a transferência de um capitão para assumir o comando da corporação em Canela, além da transferência de mais efetivo.

O prefeito de Canela afirma que a ampliação do efetivo é uma demanda antiga local e proporciona um importante reforço às atividades no município. O chefe do Executivo aproveitou a visita para propor outras ações em prol da segurança pública. “Temos a intenção de fortalecer o sistema municipal de segurança pública cada vez mais. Também buscamos ações concretas como programas que incentivem a permanência de policiais na cidade de Canela”, adiantou Gilberto Cezar.

A administração municipal está buscando, também, ampliar o sistema de cercamento eletrônico, além de outras ações integradas entre município e Estado, através dos órgãos de segurança pública. “Canela está crescendo e é fundamental que se mantenha como um destino seguro e tranquilo para viver e para passear”, complementou o prefeito.

O encontro na manhã de hoje contou com a participação do secretário municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização, Adriel Buss. Além do comandante-geral, a comitiva da BM foi composta pelo sub-comandante geral, coronel Douglas da Rosa Soares, o chefe do Estado maior, coronel Luigi Gustavo Soares Pereira, e o comandante regional, coronel Ivens Giuliano Campos dos Santos.