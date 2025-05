Próxima semana terá alterações no expediente da Prefeitura devido aos feriados; serviços essenciais são mantidos

Na próxima semana, o atendimento ao público na Prefeitura de Canela passará por alterações em virtude de dois feriados. Haverá expediente normal no Paço Municipal somente na terça e na quarta-feira, dias 27 e 28 de maio. Isso acontece em razão do feriado de Nossa Senhora de Caravaggio, na segunda-feira, 26, e na quinta, dia 29, Dia da Ascensão do Senhor.

Conforme Decreto Municipal nº 10.652, na sexta-feira, dia 30, é ponto facultativo, portanto, também não terá expediente no Paço Municipal.

Na terça e quarta-feira o expediente nas repartições públicas municipais é normal. O prédio da Prefeitura abre das 8h às 11h e das 13h às 16h30. Os feriados também não afetam serviços essenciais.

Ponto Facultativo

O ponto facultativo de sexta-feira, dia 30, em virtude do Dia da Ascensão do Senhor, está incluído no Decreto Municipal nº 10.652. Os servidores públicos já compensaram previamente a carga horária referente a essa data no sábado, último dia 17.