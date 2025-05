Vacinação contra a gripe volta a ser direcionada somente ao grupo prioritário na próxima semana

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informa que a partir de terça-feira, dia 27 de maio, a vacinação contra a Influenza volta a ser direcionada somente ao grupo prioritário elencado pelo Ministério da Saúde. A aplicação das doses contra a gripe para a população geral estará suspensa em função da quantidade liberada para a comunidade já ter sido aplicada.

Portanto, as doses restantes deverão ser destinadas ao público que tem prioridade na vacinação como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e idosos. “Caso o Município receba nova remessa, poderemos abrir novamente à comunidade geral, mas, por enquanto, é necessário seguir as diretrizes do Ministério da Saúde e garantir imunizantes suficientes para os prioritários”, explica Magali Cavinato, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura.

Em função do feriado de Nossa Senhora do Caravaggio, as salas de vacinação estarão fechadas na segunda-feira, 26.