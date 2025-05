Vereadores realizam primeira reunião da Comissão Temporária Especial que acompanhará os serviços da CORSAN em Canela 

A Câmara de Vereadores de Canela promoveu nesta semana a primeira reunião da Comissão Temporária Especial criada para acompanhar de perto os serviços prestados pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) no município. A iniciativa foi motivada pelo crescente número de reclamações recebidas pelos gabinetes parlamentares, especialmente em relação à falta de abastecimento de água em diversos bairros da cidade.

Durante o encontro, os vereadores Graziela Hoffmann (Presidente da Comissão), Rodrigo Rodrigues (Relator) e Nene Abreu discutiram os objetivos da atuação conjunta, que incluem a realização de visitas técnicas aos locais mais afetados, a coleta de depoimentos de moradores e o registro de falhas na prestação de serviços. Os parlamentares também debateram estratégias para apurar os transtornos causados pelos buracos deixados após obras na rede de abastecimento e pela má execução dos serviços de recapeamento asfáltico.

“Temos recebido relatos preocupantes de famílias que ficam dias sem água, o que prejudica sua rotina, higiene e até o funcionamento de escolas e comércios. Além disso, as condições em que as vias públicas são deixadas após as intervenções da CORSAN colocam em risco motoristas e pedestres”, destacou Grazi, vereadora idealizadora da Comissão.

A atuação dos vereadores busca dar uma resposta institucional e articulada à população, com o objetivo de garantir melhorias efetivas nos serviços. Ao final dos trabalhos, será elaborado um relatório técnico detalhado com os problemas identificados e sugestões de encaminhamentos. O documento será enviado à direção da CORSAN, à AGERGS (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS), às secretarias municipais de Meio Ambiente e Obras, e, se necessário, ao Ministério Público.

Novas reuniões serão realizadas nas próximas semanas, com cronograma de vistorias sendo definido em parceria com os moradores e lideranças comunitárias dos bairros mais afetados.