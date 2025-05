Canela fará programação da Semana do Meio Ambiente de 3 a 7 de junho

Visando despertar na comunidade a conscientização pela causa ambiental, a Prefeitura de Canela, em uma parceria entre as Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Urbanismo e de Educação, Esporte e Lazer, realizará de 3 a 7 de junho a Semana do Meio Ambiente com uma programação que inclui palestras, roda de conversa, plantio de mudas e uma edição especial da Feirinha Canela + Verde na Praça João Corrêa. A iniciativa faz parte do Programa Ecocidadania, portanto, mobiliza também uma série de atividades na rede municipal de ensino.

Acesse no site da Prefeitura a programação completa.