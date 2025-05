Com a queda na temperatura, pinhão reforça alimentação dos animais no Gramadozoo

Alimento típico do Sul é incluído no cardápio de inverno junto com polenta e amendoim; doação de 500 kg veio da Polícia Ambiental de Canela após apreensão irregular

Com a chegada do frio, o pinhão passou a integrar a alimentação de algumas espécies do Gramadozoo. O reforço calórico faz parte da preparação do plantel para o inverno, que começa oficialmente em 21 de junho. Além do pinhão, alimentos como polenta, amendoim e outros ingredientes mais energéticos foram incluídos no cardápio dos animais – tudo para garantir o bem-estar das espécies durante os meses de baixas temperaturas.

Conforme a bióloga Tathiana Barros, responsável técnica do Gramadozoo, o pinhão é apreciado por animais típicos da região Sul, como ouriços, bugios e papagaios-charão, mas também agrada espécies de climas mais quentes, como araras e macacos-barrigudo.

Segundo a bióloga, o frio exige cuidados especiais com os animais. “No inverno, oferecemos uma dieta mais calórica. Um dos ingredientes preferidos de aves e primatas nessa época é o pinhão”, explica. Além da alimentação reforçada, aquecedores são ligados nos recintos e são promovidas atividades de enriquecimento ambiental para estimular os animais a se movimentarem. “Com o frio, eles tendem a ficar mais encolhidos. Então, buscamos formas de incentivá-los a fazer exercícios”, acrescenta Tathiana.

O Gramadozoo recebeu uma doação de 500 quilos de pinhão do 2° Pelotão de Policiamento Militar Ambiental de Canela. A carga foi apreendida por ter sido colhida de forma irregular, antes do período permitido.