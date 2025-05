Do Fundo do Campo para o Mundo

No último domingo, Canela ganhou mais um espaço que reforça nossa vocação para a hospitalidade e a cultura: foi inaugurada a nova sede da The Petit, um projeto que nasceu há 15 anos, de maneira simples e despretensiosa, nos fundos da casa do pai de Peterson Secco, no bairro Leodoro de Azevedo — ou, como todos conhecem, o Fundo do Campo.

Essa história, que começou como uma pequena pizzaria delivery, ganha agora um capítulo grandioso: uma casa moderna, ampla, capaz de acomodar até 250 pessoas, equipada com palco, som e luz, e preparada para receber não apenas jantares, mas também espetáculos artísticos e culturais que, certamente, irão movimentar as noites e madrugadas de Canela.

Mais do que uma mudança de endereço, a inauguração da nova The Petit é uma metáfora potente sobre o poder do empreendedorismo local: de um pequeno bairro da cidade para se tornar referência, não apenas como pizzaria, mas como um espaço de cultura, convivência e afeto. O Peterson — ou simplesmente Pet, como é carinhosamente chamado — transformou-se ao longo desses anos em um dos pizzaiolos mais respeitados, graças ao seu estudo, à sua especialização na verdadeira pizza napolitana e à sua obstinação em fazer da sua paixão uma profissão.

Foto: Valdeir Lima

Ao lado da esposa, Andressa Miranda, comandou uma festa emocionante, marcada por homenagens a empreendedores e pessoas da comunidade que, de alguma forma, fizeram parte desta trajetória. Para minha surpresa e alegria, a Folha de Canela — através do meu trabalho e da presença da minha esposa — foi uma das homenageadas. Receber esse reconhecimento nos enche de gratidão e reforça o nosso compromisso com aquilo que sempre acreditamos: a importância de contar boas histórias, valorizar quem empreende e transformar momentos em memória.

Desejo, aqui, toda sorte ao Peterson, à Andressa e a toda a família The Petit nesta nova caminhada. Que esta nova casa seja, mais do que um espaço físico, um símbolo da força do empreendedorismo canelense, da crença no próprio talento e no potencial da nossa cidade e da nossa região.

A The Petit nos ensina que, quando se acredita, é possível sair do Fundo do Campo e conquistar o mundo — sem nunca deixar de honrar as raízes que sustentam e inspiram cada passo da caminhada. Como já havia escrito no Instagram, tu é de verdade irmão.

Gracias e seguimos por mais.