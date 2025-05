Educação integrada e desenvolvimento social pautam fórum promovido pela Sicredi Pioneira no último sábado (24)

Evento reuniu cerca de 1.400 educadores para debater, sob uma perspectiva neurocientífica, como a colaboração entre escola e família potencializa o aprendizado e fortalece as comunidades

Em um momento em que o fortalecimento dos vínculos entre escola, família e comunidade se torna essencial para o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes, a Sicredi Pioneira promoveu, no sábado (24), mais uma edição do Fórum Regional de Educação. O evento, realizado no Teatro Feevale, reuniu cerca de 1.400 profissionais da rede de ensino dos 21 municípios de atuação da cooperativa, com o objetivo de promover capacitação e fomentar práticas que estimulem ambientes integrados de aprendizagem.

O Fórum, que já é tradicional no calendário da Pioneira, reúne anualmente educadores envolvidos nos programas A União Faz a Vida, Cooperativas Escolares e Jornada da Educação Financeira nas Escolas. A proposta é fortalecer o protagonismo desses profissionais como agentes fundamentais na construção de comunidades mais informadas, colaborativas e comprometidas com o bem-estar social.

“A realização do Fórum Regional de Educação reforça algo muito importante para o cooperativismo, que são os princípios, especialmente o quinto princípio da educação e do interesse pela comunidade”, explica o presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira, Tiago Luiz Schmidt. De acordo com ele, isso está alinhado ao propósito da cooperativa de construir comunidades melhores. “Para isso, precisamos, invariavelmente, do desenvolvimento de pessoas melhores. E nós acreditamos muito no poder da educação para a transformação das pessoas”, complementa.

A programação teve início com uma peça teatral que, de forma lúdica e afetiva, destacou a importância da educação financeira como um tema que deve ser incorporado tanto na escola quanto no ambiente familiar, reforçando o papel de toda a comunidade escolar na formação cidadã.

Palestra aborda o poder da colaboração para transformar comunidades

A qualificação promovida no evento ficou por conta da palestra “Os benefícios de uma educação integrando escola, família e comunidade: um olhar neurocientífico”, ministrada pelo Dr. Guilherme Nogueira. Especialista em Neurociência do Comportamento e da Aprendizagem, ele apresentou reflexões sobre o comportamento neurológico das crianças e como os ambientes influenciam diretamente seus processos de aprendizagem.

Com base em pesquisas na área, Nogueira destacou que a colaboração entre escola e lar é fundamental para criar contextos que favoreçam o desenvolvimento cognitivo. Entre os principais pontos abordados estiveram a qualidade do sono e sua relação direta com a aprendizagem, o papel essencial dos estímulos sociais no fortalecimento das conexões neurais e a responsabilidade dos educadores em ampliar o repertório das famílias.

Segundo a coordenadora de Atuação Social e Educacional da Pioneira, Aline Cossul Martinelli, toda essa discussão buscou ressaltar a dimensão humana do processo educacional. “O processo de educação acontece no presente. Ele acontece como um ato de amor. Nossa intenção aqui é que a gente consiga viver o presente, cuidar mais da gente e pensar formas diferentes de fazer as coisas, porque daqui realmente a gente só leva o amor”.

Nesse sentido, o palestrante comparou o processo educacional ao cultivo de um bonsai, ressaltando que, assim como a planta exige cuidados específicos, direcionamento e pequenas intervenções para se desenvolver, o cérebro infantil é profundamente impactado pelos estímulos acumulados ao longo do tempo. Além disso, destacou a valorização da interação familiar, apresentando dados que comprovam o aumento da capacidade atencional das crianças por meio da contação de histórias e da conversação entre pais e filhos, em contraste com o consumo passivo de conteúdos por meio de telas.

Educação como ferramenta para a construção do futuro

Com mais uma edição realizada, o Fórum Regional de Educação reafirma o compromisso da Pioneira com a formação continuada dos educadores, a promoção da colaboração entre escola e família e o fortalecimento das comunidades onde atua.

Para o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Tiago Luiz Schmidt, promover conhecimento é fundamental para o avanço da educação no Brasil. “No nosso entendimento, é importante que os professores tenham cada vez mais clareza do seu papel educacional dentro da sala de aula, mas, mais do que isso, que saibam o quanto eles podem ser estimuladores, promotores, de um movimento que traga para dentro da escola a comunidade e as famílias, para que em conjunto possam sentir-se parte e responsáveis pelo processo de educação das nossas crianças”, finaliza.

O Fórum Regional de Educação é promovido pela Sicredi Pioneira desde 2008, sendo um espaço permanente de troca de experiências, formação e inspiração para educadores. A próxima edição já está prevista para 2026, com a expectativa de ampliar e fortalecer ainda mais o debate sobre a educação no Brasil.

Sobre a Sicredi Pioneira: Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.

