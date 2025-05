Olivas de Gramado realiza festim e lança azeite comemorativo

O Parque Olivas de Gramado realizou no sábado, (24), a primeira edição do Festim Nostra Oliva. O evento deu início a uma série de experiências temáticas que serão promovidas pelo Olivas para celebrar a cultura e a riqueza dos sabores de diferentes países. Na ocasião também foi lançado um azeite comemorativo à colonização italiana no RS.

O festim reuniu um público de mais de 100 pessoas entre clientes, convidados e autoridades, em torno de uma mesa farta, regada a vinhos e espumantes de varietais clássicas italianas. No menu assinado pelo chef do Olivas, Cristiano Alves, destaque para os pratos principais de Talharim caseiro com Ragú de Linguiça Toscana e Cogumelos, e o de Alcatra Carbonade com Legumes Braseados.

A confraternização realizada em meio a um charmoso olival, à exemplo dos tradicionais banquetes servidos na região da Toscana, na Itália, foi marcada pela alegria e descontração. A experiência incluiu ainda a esquete teatral “Chegada dos Imigrantes Italianos”, do Grupo Uma Família Italiana de Gramado, além de canções clássicas interpretadas pelo Coral Cultural Etnias de Gramado. A programação ainda teve um brinde coletivo e encerrou com muita festa em uma área vip reservada para os participantes do evento, no Olivas Sunset, o happy hour mais badalado da Serra Gaúcha.

“Sentimos o dever de fazer esta singela homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana no Estado, reunindo tradição, cultura e alta gastronomia em um só evento. Foi um dia inesquecível”, resume o sócio e mestre lagareiro do Olivas de Gramado, André Bertolucci.

A homenagem a chegada dos primeiros italianos há 150 anos em solo gaúcho, foi prestigiada por integrantes do primeiro escalão do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, liderados pelo Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e presidente da Comissão Oficial dos Festejos da Imigração Italiana, Fabrício Guazzelli Peruchin.

“Não podíamos perder esta celebração, porque sabemos que a família Bertolucci cultua de forma intensa a cultura italiana. Em 2025 estamos no ano de reconstrução do nosso Estado. Temos que ter vivo dentro de nós, que 40% da população gaúcha tem ascendência italiana; é o que precisamos para reconstruir nosso Estado! É a força e a garra do povo italiano”, resumiu Peruchin.

Na comitiva também estavam os secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e o de Turismo, Ronaldo Santini. O Festim Nostra Oliva foi o evento escolhido pelo ex-governador e atual presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Ranolfo Vieira Júnior e o ex-chefe do Poder Executivo de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva para celebrar os 150 anos da imigração italiana.

O presidente do Club Med para a América Latina, Janyck Daudet, o sócio fundador da DC Set Group, Dody Sirena e o presidente da Star Opera Incorporadora, Jaime Sirena, também marcaram presença na festividade.

“Nosso muito obrigado a todos que participaram dessa linda homenagem”, ressalta Bertolucci.

FESTIM ESPANHA

O próximo festim que o Olivas irá realizar será em 4 de outubro, tendo como tema a Espanha, uma homenagem ao principal país produtor de azeite extravirgem em nível mundial.

AZEITE COMEMORATIVO

As homenagens do Olivas de Gramado ao sesquicentenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, também incluíram um azeite elaborado exclusivamente para enaltecer o legado dos imigrantes italianos. O rótulo especial foi lançado durante o 1º Festim Nostra Oliva.

“Aproveitamos a ocasião para lançar um azeite de oliva extravirgem exclusivo, em alusão a esta data tão significativa, e que foi premiado um dia antes do evento no EVOO International Olive Oil Contest (EVOO IOOC) na Itália, um dos maiores e mais disputados concursos de azeite do mundo”, destaca o responsável pela produção do exemplar comemorativo, André Bertolucci. “O azeite de oliva extravirgem é um blend de campo multivarietal intenso, de Koroneiki, Frantoio e Picual. Frutado verde, com altos índices de amargor e picância, com notas gustativas cítricas, herbáceas e amendoadas, com aromas gramíneos e balsâmicos, além de salsão e tomate maduro”, explica Bertolucci. “Um azeite complexo, equilibrado e com altas cargas de antioxidantes naturais”, acrescenta o mestre de lagar.

O extravirgem em reverência aos italianos que colonizaram o RS a partir de 1875, é semelhante ao Terroir Serrano safra 2025, carro-chefe na linha de produção do Olivas de Gramado, o qual estará disponível para venda no início de junho, após o Terra Olivo Israel, outro grande concurso internacional que o Olivas de Gramado participará.

RÓTULO ESPECIAL

O rótulo do extravirgem retrata o navio Vapor Cachoeira, que trouxe em 20 de maio de 1875 as primeiras 150 famílias de imigrantes italianos, as quais se instalaram em Nova Milano (atual distrito de Farroupilha) e nos Campos dos Bugres, em Caxias do Sul, e posteriormente por toda a Serra Gaúcha. Além da embarcação, o rótulo também estampa a logomarca criada pelo governo gaúcho como identidade visual oficial das comemorações dos 150 anos da Imigração Italiana no Estado, detalhes em dourado e acabamento em verniz.

ONDE COMPRAR?

O Olivas fabricou um microlote de 150 garrafas de 250ml cada do azeite extravirgem em alusão ao sesquicentenário da colonização italiana no RS. O produto pode ser adquirido de forma online pelo site www.olivasdegramado.com.br ou na Azeiteria, loja dedicada ao universo da olivicultura localizada no Parque Olivas de Gramado.