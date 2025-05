Onda de frio traz possibilidade de neve em Canela e região

A partir desta quarta-feira (29), Canela e a região das Hortênsias podem enfrentar uma das ondas de frio mais intensas do ano, com possibilidade concreta de neve, segundo alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão aponta que este pode ser o primeiro registro de neve de 2025 no país, especialmente nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Conforme o Inmet, as condições atmosféricas são propícias para a formação do fenômeno: a combinação de temperaturas muito baixas com umidade e a chegada de uma intensa massa de ar polar. Por conta disso, o órgão emitiu alertas para queda brusca nas temperaturas e possibilidade de neve, colocando Canela, Gramado e São Francisco de Paula entre as cidades que devem registrar as temperaturas mais baixas da região.

A previsão indica que os termômetros devem marcar mínimas próximas ou abaixo de 0°C entre os dias 29 e 30 de maio, com sensação térmica ainda mais reduzida devido ao vento gelado que acompanha a massa polar.

Além do frio intenso, o Inmet emitiu um alerta amarelo para a possibilidade de neve no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No território gaúcho, os pontos mais prováveis para o fenômeno incluem a Serra e os Campos de Cima da Serra — onde Canela está inserida.

A Climatempo e o portal Clima ao Vivo também destacaram que o avanço do ar polar pode provocar episódios isolados de neve e chuva congelada nas regiões serranas. As chances são consideradas moderadas, mas suficientes para justificar a atenção de moradores e turistas.

Em Canela, o comércio e o setor turístico já se preparam para o aumento na circulação de visitantes atraídos pela possibilidade do espetáculo natural. A rede hoteleira, que historicamente registra picos de ocupação nestes períodos, prevê uma movimentação extra, especialmente no feriado prolongado de Corpus Christi, que ocorre nesta semana.

Região em alerta

Em toda a região das Hortênsias, que inclui além de Canela as cidades de Gramado e Nova Petrópolis, os serviços municipais de defesa civil monitoram as condições climáticas. Em São Francisco de Paula e Cambará do Sul, onde as altitudes são ainda mais elevadas, a probabilidade de ocorrência de geada intensa e neve também é significativa.

O Inmet reforça o alerta para a população evitar exposição prolongada ao frio e tomar medidas de proteção, especialmente com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. A recomendação é redobrar os cuidados com o uso de aquecedores e manter a atenção para mudanças súbitas no clima.

Esta será a primeira grande onda de frio de 2025, marcando o início da temporada típica de baixas temperaturas na Serra Gaúcha.

Em caso de emergência, contate a Defesa Civil de Canela ou o Corpo de Bombeiros