Parque Bondinhos Canela promove encontro voltado à saúde da mulher em parceria com o Sesi de Sapiranga e CAPS de Canela

Em comemoração ao Dia Internacional da Saúde da Mulher, celebrado nesta quarta-feira, 28 de maio, o Parque Bondinhos Canela promove seu primeiro encontro assistencial voltado ao bem-estar feminino, com a presença de 33 colaboradoras da equipe do parque. A iniciativa inédita acontece em parceria com o Sesi de Sapiranga, e contará com uma palestra ministrada pela enfermeira e doutora em Gerontologia, Carine Zanchi do CAPS de Canela, especialista em temas relacionados à saúde da mulher.

Além da palestra, as participantes serão recepcionadas com um café da manhã especial, em um momento de escuta, acolhimento e valorização da saúde física, mental e emocional da mulher. O objetivo da ação é reforçar a importância do autocuidado e do acesso à informação como formas de prevenção e empoderamento feminino.

Segundo Janice Iparraguirre, gerente do Parque, o evento marca uma nova etapa no olhar da empresa para suas colaboradoras. “É a primeira vez que promovemos uma ação de caráter assistencial no parque. Queremos que nossas colaboradoras saibam o quanto são importantes, não só como profissionais, mas como mulheres que merecem atenção, cuidado e apoio para uma vida mais saudável e equilibrada.”

A palestra abordará temas como prevenção de doenças, saúde mental, autoestima e a importância de se colocar como prioridade. “Muitas vezes, a mulher está sempre cuidando dos outros e esquece de olhar para si. Nosso objetivo é despertar esse olhar para dentro, para que o cuidado com a própria saúde também seja uma forma de amor”, destaca.