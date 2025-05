Prefeito Gilberto trata de Parque do Palácio, Saúde e Centro de Feiras em agenda com o Estado

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, esteve nesta terça-feira, dia 28, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, onde foi recebido pelo secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Artur Lemos Júnior. A reunião teve como foco principal a articulação de recursos e processos estratégicos para o município, reafirmando o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento da cidade e o foco na resolução de questões relevantes.

Durante o encontro, foram discutidos temas fundamentais para Canela, como a revitalização do Centro de Feiras, o processo de implantação do Parque do Palácio – voltado à valorização ambiental, comunitária e turística da área – e a destinação de verbas de programas estaduais da Saúde, com foco no fortalecimento da estrutura do Hospital de Canela.

“Seguimos trabalhando com diálogo e parceria, buscando soluções e investimentos que preparem nossa cidade para os próximos anos. Agradeço ao secretário Artur Lemos pela atenção e pelo apoio constante ao nosso município”, destacou o prefeito Gilberto.

A agenda institucional reforça a interlocução da Prefeitura de Canela com o Governo do Estado e integra a estratégia da atual gestão de ampliar a captação de recursos e resolver questões das áreas essenciais como saúde, turismo, infraestrutura e desenvolvimento urbano.

Foto: André Fernandes/Prefeitura de Canela