Prefeitura de Canela realiza reunião geral da Festa Colonial

De caráter gratuito e inclusivo, a 31ª Festa Colonial de Canela, um dos eventos mais queridos da comunidade, foi a pauta de uma grande reunião realizada pela Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria do Turismo e Cultura, na tarde desta quarta-feira, dia 28, no Cidica. O evento contou com a presença do prefeito Gilberto Cezar, da secretária municipal de Turismo, Kenia Jaeger, representantes da organização e entidades apoiadoras da Festa, e as soberanas da corte.

Na ocasião, foram discutidos detalhes sobre o formato e a programação do evento, que acontecerá de 11 a 27 de julho na Praça João Corrêa. Também foi apresentado o novo layout da Festa com destaque para a repaginação e novas atrações como o Desfile Temático Raízes da Terra e o Espaço Raízes: escritores canelenses e memorial Canela.

O prefeito Gilberto Cezar participou da reunião e pode acompanhar os detalhes do planejamento do evento. “A Festa Colonial integrará gastronomia típica, apresentações artísticas, artesanato e saberes populares. É um evento muito importante porque evidencia e valoriza os produtores e artistas locais,

contribuindo significativamente para o fortalecimento do turismo, a dinamização da economia e o estímulo ao empreendedorismo cultural e rural”, ressalta o chefe do Executivo Municipal.

Outra ação apresentada no encontro foi a formação de uma Comissão, formada por integrantes do poder público, das instituições envolvidas e da comunidade, que participarão ativamente da organização desta 31ª edição.

O evento é uma realização da Prefeitura de Canela, através da Secretaria de Turismo e Cultura, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, Emater/RS-Ascar, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer; e Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização. As cervejarias Farol e Viking Bier já confirmaram a participação como patrocinadoras do evento. Mais informações serão divulgadas em breve.